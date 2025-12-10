Giustizia il Comitato per il sì dell’Unione Camere Penali | Riforma culturale per un processo più giusto

Bergamonews.it | 10 dic 2025

Il Comitato per il sì dell’Unione Camere Penali di Bergamo sostiene la riforma dell’ordinamento giudiziario, definendola una svolta culturale per un processo più giusto, terzo e credibile. L’iniziativa mira a migliorare l’efficacia e l’equità del sistema giudiziario italiano, promuovendo un cambiamento fondamentale per la giustizia nel paese.

Bergamo. “Una giustizia più giusta, terza e credibile”. Con questo slogan il Comitato dellUnione Camere Penali di Bergamo per il sì si schiera a favore della revisione dell’ordinamento giudiziario. In conferenza stampa, il presidente bergamasco Enrico Pelillo, la presidente dell’Unione Camere Penali della Lombardia Orientale Maria Luisa Crotti e il rappresentante della giunta Andrea Cavaliere hanno illustrato le ragioni del loro sostegno a quella che definiscono una riforma “epocale”. Prima di entrare nel merito, tengono però a sottolineare la natura trasversale del tema: “Non è né di destra né di sinistra, né pro né contro il governo, né a favore né contro la magistratura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

