Giustizia il Comitato per il sì dell’Unione Camere Penali | Riforma culturale per un processo più giusto
Il Comitato per il sì dell’Unione Camere Penali di Bergamo sostiene la riforma dell’ordinamento giudiziario, definendola una svolta culturale per un processo più giusto, terzo e credibile. L’iniziativa mira a migliorare l’efficacia e l’equità del sistema giudiziario italiano, promuovendo un cambiamento fondamentale per la giustizia nel paese.
Bergamo. “Una giustizia più giusta, terza e credibile”. Con questo slogan il Comitato dell’ Unione Camere Penali di Bergamo per il sì si schiera a favore della revisione dell’ordinamento giudiziario. In conferenza stampa, il presidente bergamasco Enrico Pelillo, la presidente dell’Unione Camere Penali della Lombardia Orientale Maria Luisa Crotti e il rappresentante della giunta Andrea Cavaliere hanno illustrato le ragioni del loro sostegno a quella che definiscono una riforma “epocale”. Prima di entrare nel merito, tengono però a sottolineare la natura trasversale del tema: “Non è né di destra né di sinistra, né pro né contro il governo, né a favore né contro la magistratura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
