Giustizia il Comitato per il sì dell’Unione Camere Penali | Riforma culturale per un processo più giusto

Bergamo. "Una giustizia più giusta, terza e credibile". Con questo slogan il Comitato dell' Unione Camere Penali di Bergamo per il sì si schiera a favore della revisione dell'ordinamento giudiziario. In conferenza stampa, il presidente bergamasco Enrico Pelillo, la presidente dell'Unione Camere Penali della Lombardia Orientale Maria Luisa Crotti e il rappresentante della giunta Andrea Cavaliere hanno illustrato le ragioni del loro sostegno a quella che definiscono una riforma "epocale". Prima di entrare nel merito, tengono però a sottolineare la natura trasversale del tema: "Non è né di destra né di sinistra, né pro né contro il governo, né a favore né contro la magistratura.