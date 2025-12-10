Giuseppe Gravante | l’allievo di Baldini che sta riscrivendo il mezzofondo italiano a Run2u n° 46

In questa edizione di Run2u n° 46, incontriamo Giuseppe Gravante, giovane talento del mezzofondo italiano. Allievo di Baldini, sta emergendo come una delle promesse più interessanti del panorama nazionale, distinguendosi per determinazione e prestazioni. Un approfondimento sul suo percorso e le sue ambizioni nel mondo dell’atletica.

In questa puntata n. 46 di Run2u abbiamo l’onore di ospitare Giuseppe Gravante, uno degli atleti più sorprendenti del panorama italiano. Classe 2001, nato a Guastalla, Giuseppe non proviene da una famiglia sportiva: ha iniziato a correre quasi per caso a 17 anni, dopo aver vinto una campestre scolastica. Da quel momento la sua vita è cambiata. Oggi è un mezzofondista completo, tesserato per la Calcestruzzi Corradini Excelsior, e allenato da un gigante dell’atletica: Stefano Baldini, oro olimpico in maratona. Negli ultimi anni Gravante ha costruito una progressione impressionante: • 800 m: 1’47”60 (2024, Rubiera) • 1500 m: 3’42”02 (Gavirate 2023) • 5000 m: 13’50”70 (Cernusco 2025) • 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giuseppe Gravante: l’allievo di Baldini che sta riscrivendo il mezzofondo italiano a Run2u n° 46

