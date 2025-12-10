Giunta Fico tra i tecnici corrono i nomi di Sibilia e Ciampi

Con l’insediamento di Roberto Fico come nuovo presidente della Regione Campania, si apre una fase decisiva per la formazione della giunta. Tra i nomi più circolati, spiccano quelli di Sibilia e Ciampi, considerati possibili candidati o figure di rilievo nel nuovo esecutivo regionale. Le trattative sono in atto per definire le scelte politiche e i nomi che guideranno la regione nei prossimi anni.

Tempo di lettura: 2 minuti Con l'insediamento ufficiale del nuovo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, si è entrati nella fase cruciale delle trattative per la composizione della giunta. Un percorso complesso, segnato da equilibri politici, logiche territoriali e identità interne al campo progressista che ha condotto l'ex presidente della Camera alla guida della Regione. E con una premessa sulla quale il Presidente della Campania intende non tornare indietro: i suoi assessori saranno tecnici riconosciuti nel mondo delle professioni ma che, comunque, possano rappresentare una sintesi tra competenza e rappresentanza politica.

Campania, manovre per la giunta Fico: il nodo dei fedelissimi di De Luca. Martedì la proclamazione del neo presidente - Le trattative per la nuova giunta regionale in Campania: De Luca in uscita, il veto su Cascone e Bonavitacola e le ipotesi per la squadra di Roberto Fico.

Fico lavora a Giunta, qualità e spazio alle donne - Una squadra di qualità e con un'ampia rappresentanza femminile, in cui le forze politiche esercitino "un protagonismo importante" avendo come stella polare la condivisione del programma elettorale.

IrpiniaTv. . Fico pronto alle ultime consultazioni per la definizione della giunta. Il Governatore appena proclamato terrà per sé la delega alla sanità ed incontrerà i vertici nazionali e regionali, a partire da Conte, per chiudere il cerchio. Insediamento previsto a fi

Giunta regionale di Fico, si fa largo Marco Sarracino (Pd) vicepresidente con delega al Lavoro. Casillo ai Trasporti fanpage.it/napoli/giunta-… #Campania