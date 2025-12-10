giunta fico tra i tecnici corrono anche i nomi di sibilia e ciampi

Con l’insediamento di Roberto Fico come nuovo presidente della Regione Campania, si apre una fase decisiva per la formazione della giunta regionale. Tra i nomi in circolazione, emergono anche figure di tecnici come Sibilia e Ciampi, segnalando un possibile orientamento verso un governo regionale caratterizzato da competenza e stabilità.

Con l'insediamento ufficiale del nuovo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, si è entrati nella fase cruciale delle trattative per la composizione della giunta. Un percorso complesso, segnato da equilibri politici, logiche territoriali e identità interne al campo progressista che ha condotto l'ex presidente della Camera alla guida della Regione. E con una premessa sulla quale il Presidente della Campania intende non tornare indietro: i suoi assessori saranno tecnici riconosciuti nel mondo delle professioni ma che, comunque, possano rappresentare una sintesi tra competenza e rappresentanza politica.