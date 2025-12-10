Giulia e le altre il nuovo libro di Serena Marotta sul femminicidio
È disponibile in libreria e negli store digitali il nuovo libro di Serena Marotta, edito da Informazione libera, “Giulia e le altre – storia e versi sul femminicidio per non dimenticare”. Il libro parte dai fatti di cronaca su dieci casi di femminicidio e li trasforma in versi, dedicandoli a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
