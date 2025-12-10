Giubileo detenuti prosegue fino al 18 dicembre Hyperlocal Rebibbia
Fino al 18 dicembre si svolge “Hyperlocal Rebibbia”, una mostra a cielo aperto dedicata al più grande polo penitenziario d’Italia. Ideata da Hyperlocal in occasione del Giubileo dei Detenuti, l'esposizione mette in luce il quartiere e il contesto sociale di Rebibbia, portando alla ribalta scene culturali e artistiche legate alla comunità carceraria romana.
Roma, 10 dic. (askanews) – Prosegue fino al 18 dicembre “Hyperlocal Rebibbia”, la mostra a cielo aperto dedicata al polo penitenziario più grande d’Italia, ideata in occasione del Giubileo dei Detenuti da Hyperlocal, la piattaforma editoriale che da quattro anni racconta le comunità, i luoghi simbolici e le scene culturali e artistiche dei quartieri di diverse città del mondo. Giovedì 11 dicembre alle 18.30 in programma un secondo incontro aperto al pubblico dal titolo “Forward the Unseen” (alle 18.30 presso la Casa del Municipio Roma IV “Ipazia di Alessandria”, in Viale Rousseau 90). Un talk che esplora come il teatro, il video e la fotografia possano diventare un’esperienza trasformativa, aiutando i detenuti a sperimentare nuovi ruoli sociali e a ricostruire la propria identità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Giubileo detenuti, prosegue fino al 18 dicembre “Hyperlocal Rebibbia” - (askanews) – Prosegue fino al 18 dicembre “Hyperlocal Rebibbia”, la mostra a cielo aperto dedicata al polo penitenziario più grande d’Italia, ideata in occasione del Giubileo dei Detenut ... Come scrive msn.com
Giubileo 2025. Da Venezia al Vaticano: 3 detenuti del carcere di S. Maria Maggiore ricevuti da Leone XIV durante il pellegrinaggio a Roma - Sono arrivati percorrendo interamente a piedi l’ultimo tratto, da Terni a Roma, e giovedì 7 agosto tre detenuti del carcere veneziano di S. Si legge su agensir.it
DIARIO DI CELLA 35. IL GIUBILEO DEI DETENUTI PER CIRO, ALESSIO E ANTONIO. NEL RICORDO DI PAPA FRANCESCO, RIUSCIRANNO I NOSTRI POLITICI A TRASFORMARLO IN UN VERO GIORNO DI SPERANZA? Riceviamo da Gianni Alemanno e - facebook.com Vai su Facebook
Verso il Giubileo dei detenuti: le voci di cappellani e volontari Da Regina Coeli, Casal del Marmo e Rebibbia l’impegno per infondere fiducia ai reclusi. @santegidionews: «Attesa che risponde alle aspettative di giustizia e dignità». Il “Natale diffuso” Vai su X
Moviola Juve Pafos LIVE: gli episodi dubbi del match juventusnews24.com
Zhegrova Juve, kosovaro sostituto nell’intervallo del match col Pafos: come è andato il suo esordio da ... juventusnews24.com
Crimini in aumento: a San Donà di Piave arrivano i giubbotti antitaglio tgcom24.mediaset.it
Benfica Napoli, Manna: «Partita importante. Siamo usciti dal momento difficile grazie al gruppo. Sul ... calcionews24.com
Trump sequestra una petroliera al largo del Venezuela: “È per un buon motivo”. La mossa accresce le tensioni ... calcionews24.com
Fialdini a Radio2 Stai Serena: “Educazione sentimentale nelle scuole? Magari. Fondamentale conoscere sé ... lopinionista.it