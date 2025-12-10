Giubileo detenuti prosegue fino al 18 dicembre Hyperlocal Rebibbia

Fino al 18 dicembre si svolge “Hyperlocal Rebibbia”, una mostra a cielo aperto dedicata al più grande polo penitenziario d’Italia. Ideata da Hyperlocal in occasione del Giubileo dei Detenuti, l'esposizione mette in luce il quartiere e il contesto sociale di Rebibbia, portando alla ribalta scene culturali e artistiche legate alla comunità carceraria romana.

Roma, 10 dic. (askanews) – Prosegue fino al 18 dicembre “Hyperlocal Rebibbia”, la mostra a cielo aperto dedicata al polo penitenziario più grande d’Italia, ideata in occasione del Giubileo dei Detenuti da Hyperlocal, la piattaforma editoriale che da quattro anni racconta le comunità, i luoghi simbolici e le scene culturali e artistiche dei quartieri di diverse città del mondo. Giovedì 11 dicembre alle 18.30 in programma un secondo incontro aperto al pubblico dal titolo “Forward the Unseen” (alle 18.30 presso la Casa del Municipio Roma IV “Ipazia di Alessandria”, in Viale Rousseau 90). Un talk che esplora come il teatro, il video e la fotografia possano diventare un’esperienza trasformativa, aiutando i detenuti a sperimentare nuovi ruoli sociali e a ricostruire la propria identità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it