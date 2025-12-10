Giubileo del mondo universitario Messa con il Vescovo e visita al Bernareggi

Il 10 dicembre alle 17 si terrà un momento di convivialità e spiritualità dedicato al mondo universitario di Bergamo, con una Messa celebrata dal Vescovo Monsignor Beschi e una visita al Bernareggi. L’iniziativa, che coinvolgerà le comunità accademiche delle istituzioni di formazione universitaria della città, rappresenta un’occasione di incontro e condivisione in vista del Natale.

L’INCONTRO. Dalle 17 di mercoledì 10 dicembre lo scambio degli auguri natalizi con monsignor Beschi. Parteciperanno le comunità accademiche delle istituzioni di formazione universitaria di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Giubileo del mondo universitario, Messa con il Vescovo e visita al Bernareggi

Giubileo del mondo universitario, Messa con il Vescovo e visita al Bernareggi - Dalle 17 di mercoledì 10 dicembre lo scambio degli auguri natalizi con monsignor Beschi. Segnala ecodibergamo.it

Giubileo mondo accademico: mons. Cannistrà (Pisa), “la formazione ricevuta all’università fondamentale per la vita futura” - È l’occasione per ringraziare Dio dell’enorme ricchezza che ha donato alla nostra città e alla ... Da agensir.it

Giubileo del mondo universitario, visita al Bernareggi e Messa con il Vescovo Vai su X

Giubileo del mondo universitario, visita al Bernareggi e Messa con il Vescovo - facebook.com Vai su Facebook