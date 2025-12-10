Giovedì all’Institut français Napoli presentazione del prima edizione del Festival degli Animali in Giallo 2026

Giovedì 11 dicembre all’Institut français Napoli sarà svelato il programma della prima edizione del Festival degli Animali in Giallo 2026, un evento dedicato al genere giallo con protagonisti gli animali. L’evento, ideato e diretto da Anita Curci, promette di portare a Napoli un appuntamento unico nel suo genere, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore.

NapoliGiovedì 11 dicembre 2025, ore 17, allInstitut français Napoli (via Francesco Crispi 86, Palazzo Grenoble) sarà presentato il programma della prima edizione del Festival degli Animali in Giallo 2026, ideato e diretto da Anita Curci e organizzato da Gialli.it, come Evento OFF del Festival del Giallo Città di Napoli.  Il festival, in programma . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

