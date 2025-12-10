Giovedì all’Institut français Napoli presentazione del prima edizione del Festival degli Animali in Giallo 2026

Giovedì 11 dicembre 2025, presso l’Institut français Napoli, sarà presentato il programma della prima edizione del Festival degli Animali in Giallo 2026. L’evento, ideato e diretto da Anita Curci e organizzato da Gialli, si terrà a Napoli e promuove la narrativa e la cultura legate agli animali attraverso un coinvolgente programma di incontri e iniziative.

