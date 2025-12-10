Giovanni Spadolini faro del giornalismo | targa a Bologna

Nel centenario della nascita di Giovanni Spadolini, l’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna ha inaugurato a Bologna una targa commemorativa. L’evento, svoltosi questa mattina, ha suscitato emozioni e riconoscimenti per il ruolo di Spadolini come figura di riferimento nel mondo del giornalismo italiano.

Bologna, 10 dicembre 2025 – Un caldo applauso ha accompagnato questa mattina lo svelamento della targa che l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna ha dedicato a Bologna a Giovanni Spadolini nel centenario della nascita, avvenuta a Firenze. Un omaggio che riporta idealmente in città il politico (fu premier e presidente del Senato), scrittore e giornalista, che fu direttore tra il 1955 e il 1968 de il Resto del Carlino e contribuì a rinnovare il giornalismo italiano. Una targa in memoria di Giovanni Spadolini "In questa casa Giovanni Spadolini ebbe dimora negli anni bolognesi della sua direzione a il Resto del Carlino ", è il testo inciso sulla targa collocata al civico 4 di via Chiudare, dove il direttore visse durante una stagione cruciale per la testata.

