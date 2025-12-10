Premiato all’ultimo Festival di Cannes per la miglior sceneggiatura, Giovani Madri dei registi belgi Jean-Pierre e Luc Dardenne, arriva nelle sale italiane distribuito da Bim Distribuzione. Questa è la nostra recensione. Jessica, Perla, Julie, Ariane e Naïma vivono in una casa famiglia che le sostiene nel loro percorso di giovani madri. Sono cinque adolescenti con il desiderio e la speranza di costruire un futuro migliore per sé stesse e per i loro figli. Commento al film Giovani Madri. I fratelli Dardenne raccontano l’adolescenza con delicatezza e sincerità, senza indulgere in stereotipi o semplificazioni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Giovani Madri | Il nuovo film dei fratelli Dardenne