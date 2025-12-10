Giovani Madri | Il nuovo film dei fratelli Dardenne
Premiato all’ultimo Festival di Cannes per la miglior sceneggiatura, Giovani Madri dei registi belgi Jean-Pierre e Luc Dardenne, arriva nelle sale italiane distribuito da Bim Distribuzione. Questa è la nostra recensione. Jessica, Perla, Julie, Ariane e Naïma vivono in una casa famiglia che le sostiene nel loro percorso di giovani madri. Sono cinque adolescenti con il desiderio e la speranza di costruire un futuro migliore per sé stesse e per i loro figli. Commento al film Giovani Madri. I fratelli Dardenne raccontano l’adolescenza con delicatezza e sincerità, senza indulgere in stereotipi o semplificazioni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Giovani madri: ecco il trailer italiano del nuovo film dei fratelli Dardenne
Bonus assunzioni, per il 2026 confermati gli incentivi per giovani, donne disoccupate e madri di almeno tre figli
I fratelli Dardenne e ’Giovani madri’
CINE CITTADELLA Da mercoledì 10 a mercoledì 17 dicembre, ?esclusi sabato 13 e lunedì 15 ore 17.00 e 21.00 *GIOVANI MADRI* di Jean-Pierre e Luc Dardenne Le storie di cinque ragazze madri che si trovano ad affrontare difficoltà diverse ma solo ap Vai su Facebook
Al cinema nel weekend “Giovani madri”, “40 secondi” e “The Smashing Machine” - Il racconto delle ore precedenti la rissa in cui perse la vita Willy Monteiro Duarte – un viaggio al termine dell’umanità. Scrive msn.com
Chivu sul rigore di Inter Liverpool: «L’arbitro aveva visto bene, poi è intervenuto il Var. Dobbiamo ... juventusnews24.com
L'Eredità, il retroscena della Professoressa: "Le domande sul cartellino..." liberoquotidiano.it
Carlos Alcaraz loda Joao Fonseca: “Ha un grande tennis, è arrivato nel circuito ATP con forza” oasport.it
Miretti favorito su Thuram: ecco perché Spalletti potrebbe preferito al francese contro il Pafos. Il ... juventusnews24.com
Thomas Ceccon e Alberto Razzetti volano in Australia per una sfida particolare in piscina oasport.it
Intervista ad Annalisa: la laurea in fisica, l’asteroide, le (mini) parolacce. “Canto la libertà e la vita ... ilrestodelcarlino.it