Giovani e Europa la via Romagna fa tappa a Cesena | confronto aperto con gli europarlamentari
Un viaggio lungo la ‘via Romagna’ per incontrare l’Europa, ascoltarla e interrogarla. È questo lo spirito di “1, Avenue Schuman – via Romagna”, il progetto promosso dalla Provincia di Forlì-Cesena con la collaborazione di Upi Emilia-Romagna e il supporto della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Bassa Romagna: otto giovani a Bruxelles per approfondire sostenibilità e istituzioni europee - Si è svolta dal 17 al 20 novembre 2025 la study visit a Bruxel les del progetto europeo « Futuro Green 20. Riporta ravenna24ore.it
Bonus Giovani: in arrivo il via libera dall'Europa per l'incentivo alle assunzioni del ministro Calderone - Primo semaforo verde dalla Commissione Europea per la proposta di bonus giovani, iniziativa volta a sostenere l'occupazione giovanile, promossa dal Ministro del Lavoro, Marina Calderone. Si legge su affaritaliani.it
#INCITTA #DiscoverEU #Erasmus #Europa GIOVANI MOLFETTESI IN VIAGGIO IN ISLANDA CON IL PROGETTO DISCOVEREU DI INCO – MOLFETTA - facebook.com Vai su Facebook
Lo shock nella scuola dei giovani diplomatici Ue. Studenti tra esami e toto-rettore: " @FedericaMog c'era per noi". Il punto di Valentina Brini @raelisewin. #ANSAEuropa #mogherini ansa.it/europa/notizie… Vai su X
