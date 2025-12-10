Giornate della vista a Roma visite gratis in periferia fino al 19 dicembre
A Roma, fino al 19 dicembre, si svolgono le Giornate della Vista con visite oculistiche gratuite in periferia. La Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia inaugura la sua terza e ultima clinica temporanea del progetto in occasione del Santo Giubileo 2025, presso la Chiesa di San Felice da Cantalice a Centocelle.
La Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia presenta la terza e ultima clinica oculistica temporanea del programma dedicato al Santo Giubileo 2025, attiva dal 9 al 19 dicembre presso la Chiesa Parrocchiale di San Felice da Cantalice, nel quartiere di Centocelle, comunità affidata a padre Mario Fucà. Questa tappa conclude il ciclo giubilare delle Giornate
