Giornata suolo Confeuro-Accademia ic | Meno consumo e più agricoltura rigenerativa per tutela

In occasione della Giornata Mondiale del Suolo, Confeuro e Accademia Iniziativa Comune sottolineano l'importanza di ridurre il consumo di suolo e promuovere pratiche di agricoltura rigenerativa, fondamentali per la tutela ambientale e la sostenibilità. Un invito a riflettere sull’urgenza di preservare questo patrimonio naturale per il benessere delle future generazioni.

“In occasione della Giornata Mondiale del Suolo - dichiarano Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, e Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune - è necessario ribadire con forza quanto la tutela del suolo sia oggi una priorità assoluta, tanto sul piano ambientale e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Difendere il suolo senza chimica, a San Leucio una giornata di studi del Crea sulla solarizzazione

Cosa sappiamo del suolo terrestre? Al Museo di Pertosa (Sa) iniziative per la Giornata mondiale del suolo

In occasione della Giornata Mondiale del Suolo 3Bee celebra i 10 anni dalla nascita della sua idea e fissa gli obiettivi per i prossimi 5 anni in termini di rigenerazione della biodiversità

Giornata Mondiale del Suolo – 5 dicembre 2025 Il tema di quest’anno è “Healthy Soils for Healthy Cities”: anche nelle città il suolo è un alleato prezioso. Un terreno vivo e permeabile assorbe l’acqua, rinfresca l’ambiente, cattura carbonio e migliora l’aria. Q - facebook.com Vai su Facebook

Giornata suolo, Confeuro-accademia ic: "Meno consumo e più agricoltura rigenerativa per tutela, anche in Sicilia" - dichiarano Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, e Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune - Si legge su palermotoday.it