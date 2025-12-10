Giornata internazionale dei diritti degli animali | ma a chi davvero interessa?

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti degli Animali, un'occasione per riflettere sulla tutela degli esseri senzienti. Tuttavia, tra le diverse realtà mondiali, rimane forte il divario tra i principi espressi e le azioni concrete, sollevando interrogativi sulla reale attenzione dedicata ai diritti degli animali in varie parti del mondo.

Il 10 dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti degli Animali. Ma dal "ricco Occidente" ai paesi del Sud del Mondo quanti davvero sanno di cosa si tratta? Gli esseri umani hanno scritto bellissime parole riguardo il riconoscimento degli animali come esseri senzienti ma nella pratica siamo ancora molto lontani a renderle realtà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

La Giornata internazionale del caffè: il 71% degli italiani lo beve ogni giorno

Oggi è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Milano maltrattamenti e casi di stalking in aumento: i dati che allarmano

Giornata internazionale delle persone con disabilità, le iniziative a Bergamo

giornata internazionale diritti animaliGiornata dei diritti degli animali, inaugura la nuova mostra di disegni di Sabrina Boccato - Domani, mercoledì 10 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti degli animali, inaugura alle 17. Lo riporta msn.com