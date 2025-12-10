Giornata internazionale dei diritti degli animali | ma a chi davvero interessa?
Il 10 dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti degli Animali, un'occasione per riflettere sulla tutela degli esseri senzienti. Tuttavia, tra le diverse realtà mondiali, rimane forte il divario tra i principi espressi e le azioni concrete, sollevando interrogativi sulla reale attenzione dedicata ai diritti degli animali in varie parti del mondo.
Il 10 dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei Diritti degli Animali. Ma dal "ricco Occidente" ai paesi del Sud del Mondo quanti davvero sanno di cosa si tratta? Gli esseri umani hanno scritto bellissime parole riguardo il riconoscimento degli animali come esseri senzienti ma nella pratica siamo ancora molto lontani a renderle realtà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
