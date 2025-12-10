Giornata di sciopero | disagi in vista per la raccolta rifiuti
Oggi, mercoledì 10 dicembre, si svolge uno sciopero nazionale nel settore ecologico, che coinvolge i lavoratori della raccolta rifiuti. L'agitazione, indetta dalle sigle sindacali, durerà l'intera giornata e potrebbe causare disagi nella gestione dei rifiuti nelle città italiane.
Giornata di sciopero nazionale, oggi mercoledì 10 dicembre, per i lavoratori del settore ecologico.Lo sciopero, indetto dalle sigle sindacali, è previsto per l'intera giornata. Motivo per il quale potrebbero verificarsi diversi disagi durante la raccolta dei rifiuti, nell'apertura delle.
