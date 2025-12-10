Giornata delle Marche con uno sguardo ai giovani e al loro futuro | premiati Sofia Raffaeli e Alex D' Orsogna

La Giornata delle Marche 2025 si concentra sui giovani, le loro potenzialità e i sogni, evidenziando l'importanza di creare opportunità per il loro futuro. In questa edizione, premiati Sofia Raffaeli e Alex D'Orsogna, simboli di talento e speranza, in un evento dedicato a valorizzare le nuove generazioni e il loro ruolo nel progresso della regione.

SENIGALLIA – È lo sguardo rivolto ai giovani, alle loro potenzialità, ai loro sogni, alle opportunità che le istituzioni devono costruire e offrire loro, alla possibilità di restare, a caratterizzare l’edizione 2025 della Giornata delle Marche, intitolata quest’anno “Generazione Marche: i giovani. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Giornata delle Marche 2025 dedicata ai giovani: a Senigallia protagonisti i talenti della regione - Momento centrale della serata, la consegna del Picchio d’Oro 2025 a Sofia Raffaeli, campionessa del mondo e olimpica. Scrive rivieraoggi.it

Giornata delle Marche, D’Orsogna e Raffaeli protagonisti dell’edizione 2025 dedicata ai giovani - Alla Fenice di Senigallia istituzioni, studenti e rappresentanti del territorio hanno condiviso riflessioni su identità, formazione e prospettive per le nuove generazioni ... Lo riporta lanuovariviera.it

Giornata delle Marche, Acquaroli 'i giovani al centro di tutti gli obiettivi'. Il governatore a Senigallia, "la sfida è essere culla di crescita" #ANSA Vai su X

