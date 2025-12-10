Giornata dei diritti umani | il fallimento dell’universalismo tra guerre frontiere e disuguaglianze
In occasione della Giornata dei diritti umani, si riflette sulla situazione attuale di questi diritti fondamentali. A quasi 77 anni dalla loro proclamazione, la realtà mostra un divario crescente tra i principi universali e le sfide di guerre, frontiere e disuguaglianze che ancora colpiscono il mondo.
Giornata mondiale dei diritti umani. Come stanno i diritti umani? Male. Settantasette anni dopo il 10 dicembre 1948 la distanza fra la Dichiarazione universale e il mondo reale è sotto i nostri occhi. La Dichiarazione nata al Trocadero per impedire il ritorno dell'arbitrio statale sopravvive nei discorsi ufficiali, certo. Ma guerre, frontiere, disuguaglianze e carceri mostrano quanto l'universalismo del 1948 sia stato eroso da vent'anni di emergenza permanente inaugurata dopo l' 11 settembre. La Dichiarazione davanti al mondo che arretra. L'articolo 3 garantisce il diritto alla vita e alla sicurezza.
Il presidente LAV è intervenuto in occasione della Giornata dei diritti umani e animali per raccontare quanto ci sia ancora da fare contro maltrattamenti e a tutela degli animali
#10dicembre #Giornata Mondiale dei Diritti Umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani compie 77 anni: adottata e proclamata dalle #NazioniUnite il 10 dicembre 1948, rappresenta - oggi più che mai - il caposaldo della comunità internazionale
Mattarella: "L'Italia ripudia la guerra. Legame inscindibile tra diritti umani e pace. La violenza non prevalga sulle regole" - Nel messaggio per la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il Presidente richiama al rispetto del diritto internazionale
