Giorgia Meloni il lieto annuncio agli italiani | Siamo i primi al mondo

Giorgia Meloni annuncia con orgoglio che la cucina italiana è stata riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. Un riconoscimento che celebra la ricchezza culturale e gastronomica del nostro Paese, posizionandolo al primo posto mondiale in questo settore. Un traguardo che sottolinea l'importanza della tradizione culinaria italiana a livello globale.

– La cucina italiana è stata riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Una notizia storica, destinata a cambiare la percezione internazionale del nostro stile di vita e del nostro rapporto con il cibo. A comunicarla, in un videomessaggio, è stata la premier Giorgia Meloni, visibilmente emozionata per un risultato che definisce “una vittoria dell’Italia intera”. . Nel messaggio diffuso dopo il via libera del Comitato riunito a Nuova Delhi, Meloni rivendica l’eccezionalità del traguardo: “Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento”, sottolinea. 🔗 Leggi su Tvzap.it