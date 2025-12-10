Giorgia Cardinaletti volta pagina dopo Cremonini | Il nuovo fidanzato è Francesco Bechis

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Cardinaletti ha iniziato una nuova fase della sua vita sentimentale, dopo la conclusione della relazione con Cesare Cremonini. Attualmente, si vocifera che abbia trovato un nuovo compagno: Francesco Bechis, noto cronista politico e figlio del direttore di Open. La giornalista del Tg1 sembra aver voltato pagina, aprendo un nuovo capitolo personale.

Giorgia Cardinaletti ha un nuovo amore dopo la fine della storia con Cesare Cremonini. La giornalista del Tg1 ora starebbe con Francesco Bechis, cronista politico e figlio del direttore di Open. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

giorgia cardinaletti volta paginaGiorgia Cardinaletti ha un nuovo fidanzato: "è un noto giornalista, che ha 8 anni meno di lei". L'indiscrezione - Messa ormai abbondantemente alle spalle la storia con Cremonini, la telegiornalista più amata d'Italia volta pagina: ecco chi è l'uomo avvistato al suo fianco ... Secondo today.it

giorgia cardinaletti volta paginaGiorgia Cardinaletti: chi è Francesco Bechis, il nuovo (presunto) fidanzato dopo Cesare Cremonini - Il volto simbolo del Tg1 avrebbe iniziato una relazione con un giovane collega, Francesco Bechis, circa un anno dopo la fine della relazione con ... Da libero.it