Giorgetti prova a rassicurare la Bce | Riserve d’oro gestite da Bankitalia

Giorgetti cerca di rassicurare la Bce affermando che le riserve d’oro sono gestite da Bankitalia, mentre il governo lavora al maxiemendamento per finalizzare la manovra e accelerare l’approvazione della legge di Bilancio al Senato.

Roma – L'attesa è tutta per il maxiemendamento che il governo sta mettendo a punto e che dovrà servire a risolvere gli ultimi nodi della manovra e a velocizzare l'iter di approvazione della legge di Bilancio al Senato. Non c'è, però, almeno per il momento, soluzione a due partite che agitano la maggioranza: la norma sull'oro di Bankitalia e le risorse per il comparto sicurezza. Oro della Banca d'Italia, la Bce "boccia" il nuovo emendamento alla Manovra. Giorgetti scrive una lettera alla Lagarde Il punto è che, per il momento, nell'incontro chiesto dalle sigle sindacali delle divise, il governo ha, infatti, rimandato a dopo l'uscita dalla procedura di infrazione europea qualsiasi discorso riguardante possibili risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate.