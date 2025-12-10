Giorgetti prova a rassicurare la Bce | Riserve d’oro gestite da Bankitalia
Giorgetti cerca di rassicurare la Bce affermando che le riserve d’oro sono gestite da Bankitalia, mentre il governo lavora al maxiemendamento per finalizzare la manovra e accelerare l’approvazione della legge di Bilancio al Senato.
Roma – L’attesa è tutta per il maxiemendamento che il governo sta mettendo a punto e che dovrà servire a risolvere gli ultimi nodi della manovra e a velocizzare l’iter di approvazione della legge di Bilancio al Senato. Non c’è, però, almeno per il momento, soluzione a due partite che agitano la maggioranza: la norma sull’oro di Bankitalia e le risorse per il comparto sicurezza. Oro della Banca d’Italia, la Bce “boccia” il nuovo emendamento alla Manovra. Giorgetti scrive una lettera alla Lagarde Il punto è che, per il momento, nell’incontro chiesto dalle sigle sindacali delle divise, il governo ha, infatti, rimandato a dopo l’uscita dalla procedura di infrazione europea qualsiasi discorso riguardante possibili risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Pronto Masciandaro? Giorgetti adesso prova a prendersi la Consob Vai su X
Si è conclusa mercoledì scorso al Teatro alla Scala la prova finale per l’assegnazione delle borse di studio “Maura Giorgetti”, del valore di 4.000€ ciascuna, che ogni anno la Filarmonica riserva ai giovani musicisti grazie al sostegno del Main Partner UniCredit - facebook.com Vai su Facebook
Oro, Giorgetti rassicura la Bce: “Gestione in capo a Bankitalia” - La Banca Centrale Europea boccia nuovamente la proposta italiana sullo smistamento dell'oro di Bankitalia, chiedendo ulteriori chiarimenti ... stream24.ilsole24ore.com scrive
I finalisti di Sanremo Giovani 2025 davidemaggio.it
Violenza nei bagni di un locale, indagato un ventenne spezzino. Scatta l’incidente probatorio lanazione.it
Accadde oggi: 10 dicembre, il debutto dell’Inno di Mameli fremondoweb.com
Ladri fanno razzìa di gioielli a Lucca. Furto da migliaia di euro in un’abitazione lanazione.it
La sosta della discordia, la Cna chiede un tavolo: “Ticket bus troppo cari” lanazione.it
Juventus-Pafos FC (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Yildiz può colpire infobetting.com