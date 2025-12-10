GIOIELLI

Secondo lord Brummel – prima icona moderna del lusso minimal – i gioielli dovevano essere sobri e abbelliti soltanto con le decorazioni strettamente necessarie. Lo stile di Brummel, padre del dandismo e archetipo dell’ eleganza maschile più raffinata, influenzò agli inizi del 19esimo secolo la corte britannica e il futuro re Giorgio IV, di cui era intimo amico. Di tutt’altro avviso Maria Antonietta, regina di Francia, grandissima addicted dei monili vistosi, orecchini in particolare. Le cronache dell’epoca raccontano che la sovrana ne acquistò un paio impreziosito da sei enormi diamanti, straordinariamente simmetrici e trasparenti, pagandoli una cifra folle, che attinse dal proprio appannaggio per non gravare sul Tesoro di Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - GIOIELLI

Matilde Mourinho, la designer di gioielli sostenibili figlia di José: «Un sogno? I miei diamanti per la principessa Charlotte» - Festeggia il quinto anniversario il brand di gioielleria contemporanea fondato dalla figlia dell'allenatore José Mourinho che utilizza diamanti coltivati in laboratori e oro riciclato. Segnala vanityfair.it