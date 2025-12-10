Gioielli Liberty | il villino Ximenes ingresso speciale

Il villino Ximenes, esempio di gioielli Liberty nel quartiere Nomentano, offre un ingresso speciale per scoprire un patrimonio architettonico nascosto. Situato in piazza Galeno, si distingue tra il contesto urbano moderno, tra traffico e attività quotidiana, rivelando un'affascinante testimonianza di un'epoca passata e di un'arte elegante e raffinata.

Un’occasione speciale per visitare un gioiello nascosto del quartiere Nomentano, quinta architettonica di piazza Galeno che si affaccia anche con troppa umiltà in un quartiere moderno e tra i trambusti delle macchine, i tram e le pompe di benzina.Casa-studio dell’artista siciliano Ettore Ximenes. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Risplendono i gioielli Liberty. Inaugurati i nuovi solarium: "Un bene per la comunità"

La Galleria Sciarra: uno dei gioielli liberty più affascinanti di Roma

La Galleria Sciarra: uno dei gioielli liberty più affascinanti di Roma

Palazzo Bianchetti è uno dei gioielli di Chiavari. L’edificio privato al civico 19 di via Bixio conquista e attira i turisti con la sua straordinaria scala ovale in stile Liberty, che cattura lo sguardo e ammalia con il suo gioco di prospettive Vai su Facebook

"LIBERTY GIOIELLI S.A.S. DI COSTA MASSIMO E C" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Gioielli Liberty: il villino Ximenes - Un’occasione per visitare un gioiello nascosto del quartiere Nomentano, quinta architettonica di piazza Galeno che si affaccia anche con troppa umiltà in un quartiere moderno e tra i trambusti delle ... Scrive romatoday.it