Gioielleria artigianale e solidarietà | a Milano parte il primo corso per donne in difficoltà

A Milano nasce un progetto innovativo che unisce artigianato e solidarietà: il primo corso di formazione in una gioielleria artigianale dedicato a donne in difficoltà. Un'iniziativa che mira a offrire opportunità di crescita personale e professionale, promuovendo inclusione e autonomia attraverso l'arte della lavorazione dei gioielli.

A Milano prende il via il primo corso di formazione in una gioielleria artigianale dedicato a donne in difficoltà. L’iniziativa nasce dal progetto Casa & Bottega, frutto della collaborazione tra l’azienda orafa milanese Rubinia e la Fondazione Donna a Milano Onlus, con l’obiettivo di sostenere l’artigianato orafo lombardo e favorire l’inserimento lavorativo di chi affronta situazioni di fragilità. Il corso è stato reso possibile da due campagne di crowdfunding realizzate nel 2025 in occasione del venticinquesimo anniversario della linea Filodamore®, che hanno raccolto complessivamente 23.727 euro, con il sostegno di rivenditori, clienti e amici del marchio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gioielleria artigianale e solidarietà: a Milano parte il primo corso per donne in difficoltà

