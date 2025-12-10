Gioco d’azzardo tra riforma e tutela | a Modena il confronto su nuove strategie e prevenzione

A Modena si tiene un dibattito sulle nuove strategie di regolamentazione del gioco d’azzardo, focalizzandosi sulla tutela della salute dei giocatori, la prevenzione delle dipendenze e la gestione delle piattaforme digitali. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra il gettito fiscale e le misure di protezione, in un contesto di riforma normativa in continua evoluzione.

Bilanciare il gettito fiscale del gioco d’azzardo con la tutela della salute dei giocatori, ripensare gli strumenti di prevenzione della dipendenza e capire come regolamentare le piattaforme digitali in una fase di riforma continua della normativa rappresenta oggi una delle questioni più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Gioco online, in vigore le nuove concessioni previste dalla riforma fiscale - Contrasto strutturale al gioco illegale, basato su requisiti stringenti per i concessionari, protocolli approvati da Adm, rafforzamento della percezione di legalità da parte dei giocatori e una rete ... Segnala ilsole24ore.com

Geronimo Cardia al SIGMA Central Europe 2025: riforma, equilibrio e sostenibilità del gioco pubblico - La Fiera di Roma ha ospitato, dal 3 al 6 novembre 2025, il SIGMA Central Europe, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore del gaming, con un focus su innovazione, ... Come scrive affaritaliani.it

Gioco d’azzardo: un fenomeno in continua ascesa. 10 dicembre 2025 ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Terlizzi – Corso Vittorio Emanuele, 26 Domani saremo presenti all’incontro pubblico promosso da F.I.D.A.P.A. – Sezione di Terlizzi, dedi - facebook.com Vai su Facebook

