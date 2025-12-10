Gianni Infantino sotto accusa 3 presunte violazioni | il comitato etico FIFA indaga
Il comitato etico della FIFA ha avviato un'indagine su Gianni Infantino, sospettato di tre presunte violazioni. La contestazione nasce in seguito alla consegna del Premio per la Pace a Donald Trump, avvenuta a Washington poco prima del sorteggio dei Mondiali 2026, sollevando interrogativi sulla condotta del presidente della FIFA.
Gianni Infantino sarà chiamato a rispondere alle contestazioni sollevate dal comitato etico della FIFA dopo la consegna del Premio per la Pace a Donald Trump, avvenuta a Washington poco prima del sorteggio per i Mondiali 2026. L’iniziativa, percepita da alcune organizzazioni come un sostegno politico diretto, ha acceso un dibattito sul rispetto delle norme interne che impongono alla Federazione internazionale un dovere di neutralità. A sollevare il caso è FairSquare, gruppo impegnato nella tutela dei diritti umani, che ha trasmesso una lettera formale alla FIFA elencando quelle che ritiene “almeno quattro chiare violazioni delle regole di neutralità”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Gianni Infantino sotto indagine | accuse di violazione della neutralità politica Fifa - Zazoom Social News
Gianni Infantino sotto indagine: accuse di violazione della neutralità politica Fifa - Gianni Infantino dovrà rispondere al Comitato Etico Fifa dopo la denuncia di FairSquare: accuse legate al sostegno politico pubblico a Trump ... Secondo sportface.it
Infantino sotto accusa: la Fifa apre un’indagine per il suo sostegno a Donald Trump - Il Comitato Etico della Fifa indaga sul presidente dopo una denuncia di FairSquare: contestato il sostegno pubblico a Donald Trump e la consegna del “F ... Riporta eurosport.it
ULTIM’ORA Gianni Infantino dovrà rispondere alle accuse del comitato etico della FIFA dopo aver consegnato il Premio per la Pace a Donald Trump Avrebbe commesso “almeno quattro chiare violazioni delle regole di neutralità” Vai su Facebook
Sostegno al presidente degli Stati Uniti d'America Donald #Trump: il Comitato Etico della FIFA indaga su Gianni #Infantino Vai su X
Designata la sestina arbitrale per Udinese-Napoli forzazzurri.net
Traffico Lazio del 10-12-2025 ore 17:30 romadailynews.it
La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità, la transizione green diventa terreno fertile per ... nuovasocieta.it
Certificato di malattia a distanza: come funziona? metropolitanmagazine
Conte: «Non ci sono stati punti di rottura col Napoli. Lukaku? Non forzo mai la mano, è libero arbitrio» ilnapolista.it
Sciopero generale 12 dicembre: treni a rischio per 21 ore, disagi nel trasporto locale, coinvolto anche mondo ... ilgiornaleditalia.it