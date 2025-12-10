Gianni Infantino sotto accusa 3 presunte violazioni | il comitato etico FIFA indaga

Il comitato etico della FIFA ha avviato un'indagine su Gianni Infantino, sospettato di tre presunte violazioni. La contestazione nasce in seguito alla consegna del Premio per la Pace a Donald Trump, avvenuta a Washington poco prima del sorteggio dei Mondiali 2026, sollevando interrogativi sulla condotta del presidente della FIFA.

Gianni Infantino sarà chiamato a rispondere alle contestazioni sollevate dal comitato etico della FIFA dopo la consegna del Premio per la Pace a Donald Trump, avvenuta a Washington poco prima del sorteggio per i Mondiali 2026. L’iniziativa, percepita da alcune organizzazioni come un sostegno politico diretto, ha acceso un dibattito sul rispetto delle norme interne che impongono alla Federazione internazionale un dovere di neutralità. A sollevare il caso è FairSquare, gruppo impegnato nella tutela dei diritti umani, che ha trasmesso una lettera formale alla FIFA elencando quelle che ritiene “almeno quattro chiare violazioni delle regole di neutralità”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it