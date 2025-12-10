Gianluca Petrachi svela il calciatore che controllava alla Roma | Mandavo delle persone a spiarlo
Gianluca Petrachi rivela dettagli sulla sua esperienza come direttore sportivo alla Roma, svelando come abbia controllato alcuni calciatori, tra cui Bruno Peres e Maxi Lopez. In questa intervista, Petrachi condivide i metodi e le sfide affrontate nel gestire comportamenti non sempre professionali fuori dal campo.
Gianluca Petrachi spiega come nella sua attività di direttore sportivo si sia spesso trovato di fronte a calciatori non esattamente professionali fuori dal campo: lo 'spionaggio' di Bruno Peres, il discorso chiaro fatto a Maxi Lopez. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Parla Gianluca Petrachi: “Gasperini voleva la Roma già cinque anni fa. Vi svelo il mio rimpianto in giallorosso”
Le parole di Gianluca Petrachi!!!
Petrachi sul mercato - di Alessandro SalvaticoCon Gianluca Petrachi veniamo poi alle più stringenti questioni di mercato- Da toronews.net
