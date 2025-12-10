Gianello e Viviani a Stile TV sul Napoli pronto e preparato per mettersi in mostra in stadi come il da Luz

Matteo Gianello, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Stile TV nel programma “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma, parlando della sfida tra Benfica e Napoli, sottolineando l’importanza dello stadio da Luz e le qualità dei giocatori come Milinkovic-Savic.

Gianello a Stile TV: "Il da Luz esalterà il Napoli. Milinkovic-Savic ha una dote naturale.". A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Matteo Gianello, ex calciatore del Napoli, su Benfica -Napoli e su altro: "Abbiamo trascorso anni fantastici a Napoli. Per noi che l'abbiamo vissuto, quei momenti restano indelebili nel nostro cuore. I campionati vinti in quelle annate sono paragonabili agli scudetti. Ci allenavamo nei giardinetti dell'hotel Ariston, io arrivai tra i primi quindi ho vissuto la rinascita del nuovo Napoli da zero. Quel Benfica-Napoli 2-0 dei playoff .