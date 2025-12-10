Giallo di Natale alla Camera spariti dal presepe il bue e l’asinello | Se so’ magnati pure quelli?

Durante i festeggiamenti natalizi alla Camera dei deputati, il presepe allestito all’ingresso ha attirato l’attenzione per l’assenza del bue e dell’asinello, elementi tradizionali della scena natalizia. La loro scomparsa ha suscitato curiosità e domande tra visitatori e deputati, rendendo questa rappresentazione una delle più insolite degli ultimi anni.

Il presepe allestito all'ingresso della Camera dei deputati per le festività natalizie ha qualcosa di strano. Il bue e l' asinello, due figure simbolo della Natività secondo la tradizione, non ci sono. E questo vuoto non è certo passato inosservato agli occhi dei parlamentari. L'assenza dei due animali ha aperto un vero e proprio dibattito tra chi difende la tradizione e chi interpreta il presepe come un'opera d'arte suscettibile di libera interpretazione, riferisce Adnkronos. «Il bue e l'asinello sono il presepe, anche se i Vangeli non ne parlano», commentano i deputati più ortodossi, mentre i colleghi laici replicano: «Sì, è vero, ma siamo davanti a un'opera d'arte, e il Natale può essere liberamente interpretato ».