Giallo a Giugliano | giovane scaraventato da auto in fuga con segni di strangolamento sul collo
A Giugliano si indaga su un episodio inquietante che coinvolge un giovane trovato abbandonato in strada, con evidenti segni di strangolamento sul collo. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato sequestrato e poi scaraventato fuori da un'auto in fuga. L'indagine è in corso per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell'accaduto.
Giallo a Giugliano, dove da ieri si rincorrono voci su un giovane che sarebbe stato prima sequestrato e poi scaraventato fuori da un'auto in movimento e abbandonato per strada in stato di choc, con vistosi segni rossi alla gola, compatibili con un tentativo di strangolamento.
Giallo nel pomeriggio di ieri a Giugliano, dove un ragazzo di 30 anni sarebbe stato scaricato da una Smart Fortwo fuori al bocciodromo e lasciato agonizzante a terra. Il giovane, in evidente stato di alterazione, si trovava in compagnia di un altro uomo
