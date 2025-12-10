Giallo a Giugliano 30enne lasciato agonizzante in strada davanti al bocciodromo Indaga la Polizia

Un episodio di cronaca si è verificato a Giugliano, dove un uomo di circa 30 anni è stato trovato a terra, in condizioni critiche, davanti al bocciodromo. La Polizia sta indagando sull'accaduto, che ha destato paura e sconcerto tra la comunità locale. La vicenda rimane al centro delle osservazioni mentre si cercano chiarimenti sulle circostanze dell'accaduto.

Paura nel pomeriggio di ieri, martedì 9 dicembre, nei pressi del bocciodromo di Giugliano, dove un giovane di circa 30 anni sarebbe stato scaricato da una Smart Fortwo e abbandonato agonizzante sull'asfalto. A segnalare la scena sono stati alcuni presenti, che avrebbero visto l'auto fermarsi per pochi istanti prima di ripartire velocemente.

