Giada D’Antonio mette nel mirino la top10 nel secondo gigante in Nor-Am Brilla Anna Trocker
Giada D’Antonio si prepara a sfidare la top10 nel secondo gigante della Nor-Am Cup a Copper Mountain, negli Stati Uniti. Dopo aver brillato nella prima manche, la sciatrice italiana mira a consolidare la sua posizione in vista di un risultato importante in questo prestigioso circuito nordamericano.
Giada D’Antonio ha fatto il proprio ritorno sulle nevi di Copper Mountain (USA), dove ieri si era resa protagonista di un’eccellente prestazione nel primo gigante della Nor-Am Cup, l’equivalente della Coppa Europa in Nord America (sono i circuiti al di sotto della Coppa del Mondo). La grande promessa dello sci alpino italiano, che era stata capace di chiudere gara-1 in undicesima posizione dopo aver rimontato diciotto posizioni nella seconda manche, si è rimessa in gioco nella seconda prova tra le porte larghe in Colorado. La 16enne campana, scesa con il pettorale numero 22 (decisamente migliore rispetto al 70 di ventiquattro ore fa), ha chiuso in 17ma posizione con il tempo di 1:07. 🔗 Leggi su Oasport.it
