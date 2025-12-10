Ghiacciai il caldo non dà tregua Neve perenne solo a 3.200 metri Altri due giganti si sono estinti

I ghiacciai sono in grave sofferenza a causa del caldo incessante, con la neve perenne ormai presente solo a 3.200 metri di quota. Nel 2023, uno degli anni più caldi mai registrati, altri due grandi ghiacciai si sono estinti, evidenziando l’urgenza di affrontare i mutamenti climatici e le loro conseguenze sulle masse glaciali.

Ghiacciai in sofferenza nell’anno che, probabilmente, sarà da registrare come il secondo più caldo, a parità del 2023. I primi dati della campagna glaciologica 2025 condotta dal Servizio Glaciologico Lombardo danno alcune indicazioni sulla salute dei ghiacciai lombardi, preziose sentinelle dell’ambiente. In particolare, un primo focus evidenzia come la linea di equilibrio (Ela, acronimo di Equilibrium Line Altitude) sia passata dai 26002700 metri degli anni ‘90 ai 32003300 degli anni 202025. Perché è importante la linea di equilibrio? Si tratta della quota alla quale alla fine della stagione estiva rimane la neve accumulata sul ghiacciaio durante l’inverno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ghiacciai, il caldo non dà tregua. Neve perenne solo a 3.200 metri. Altri due giganti si sono estinti

L'estate sotto l'albero di Natale: «In Piemonte fa più caldo in quota che in pianura, nel 2024 ghiacciai arretrati di 12 metri» Vai su X

Non perdetevi “Il ghiacciaio Anselmo ha caldo” all’Officina Santachiara! Un viaggio poetico e divertente — pensato per i più piccoli ma capace di emozionare anche gli adulti — che racconta la fragilità dei ghiacciai e il cambiamento climatico. Attraverso giochi - facebook.com Vai su Facebook

Ghiacciai, il caldo non dà tregua. Neve perenne solo a 3.200 metri. Altri due giganti si sono estinti - L’esperto dell’Università di Brescia: lo scioglimento sta accelerando, 2,1 gradi in più entro il 2050. Segnala ilgiorno.it