Ghiacciai il caldo non dà tregua Neve perenne solo a 3.200 metri Altri due giganti si sono estinti

I ghiacciai sono in grave sofferenza a causa del caldo incessante, con la neve perenne ormai presente solo a 3.200 metri di quota. Nel 2023, uno degli anni più caldi mai registrati, altri due grandi ghiacciai si sono estinti, evidenziando l’urgenza di affrontare i mutamenti climatici e le loro conseguenze sulle masse glaciali.

Ghiacciai in sofferenza nell’anno che, probabilmente, sarà da registrare come il secondo più caldo, a parità del 2023. I primi dati della campagna glaciologica 2025 condotta dal Servizio Glaciologico Lombardo danno alcune indicazioni sulla salute dei ghiacciai lombardi, preziose sentinelle dell’ambiente. In particolare, un primo focus evidenzia come la linea di equilibrio (Ela, acronimo di Equilibrium Line Altitude) sia passata dai 26002700 metri degli anni ‘90 ai 32003300 degli anni 202025. Perché è importante la linea di equilibrio? Si tratta della quota alla quale alla fine della stagione estiva rimane la neve accumulata sul ghiacciaio durante l’inverno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

