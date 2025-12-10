Gesù eliminato dal canto di Natale il preside si ribella | Ci sarà nella canzone dei nostri bambini

Un dibattito si accende intorno alla presenza di Gesù nei canti di Natale scolastici. Il preside di una scuola italiana si oppone alla rimozione del simbolo religioso, affermando che Gesù deve rimanere nel repertorio dei canti dei bambini, sottolineando l'importanza di rappresentare le proprie radici culturali e religiose anche in ambito scolastico.

"Non si nasconde Gesù in nessun luogo, dall'infanzia alla secondaria, così come non si nascondono i simboli delle altre religioni". Non ha dubbi il preside dell'istituto di Castel Goffredo, in provincia di Mantova: qui, nei giorni scorsi, era esplosa la polemica per la scelta, da parte di alcune insegnanti, di eliminare il nome di Gesù dal canto della recita natalizia. Ora il chiarimento del dirigente: "Lo spettacolo si farà con il testo così come è stato creato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it