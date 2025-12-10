Gesù ‘eliminato’ dai canti natalizi scuola riscrive il testo di Din Don Dan per la recita La Lega insorge | È inaccettabile

Una scuola di Reggio Emilia ha riscritto il testo della canzone natalizia Din Don Dan, eliminando riferimenti a Gesù e sostituendoli con frasi prive di connotazioni religiose. La modifica ha suscitato polemiche, con la Lega che ha definito inaccettabile questa scelta. L'episodio solleva questioni sul rispetto delle tradizioni religiose nelle iniziative scolastiche.

Reggio Emilia, 10 dicembre 2025 – Il ‘ buon Gesù ’ cancellato da due strofe della canzone di Natale di una scuola e sostituito da frasi senza alcun riferimento al Dio cristiano. Succede alle elementari ‘ San Giovanni Bosco’ di via Bismantova (istituto comprensivo Ligabue). L’insegnante avrebbe scelto di modificare così il testo ‘ Din Don Dan ’ – riadattamento italiano di ‘Jingle Bells’ che sarà cantato dai bambini in occasione della consueta recita – per non urtare la sensibilità di chi non è credente e soprattutto di chi professa altre religioni come diversi giovanissimi alunni di origine straniera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gesù ‘eliminato’ dai canti natalizi, scuola riscrive il testo di Din Don Dan per la recita. La Lega insorge: “È inaccettabile”

“Gesù” eliminato dai canti natalizi di una scuola, risponde il sindaco: “Presepe in piazza per mettere al centro la figura di Gesù”

