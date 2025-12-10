‘Gesù di Napoli' fronteggia tiktoker e il culto di Maradona E spopola su Instagram

Ugo Di Fenza, regista e autore napoletano, ha creato

Ugo Di Fenza, regista e autore napoletano, racconta i suoi video su "Gesù di Napoli" che stanno spopolando su Instagram e Tiktok. 🔗 Leggi su Fanpage.it

il 4 dicembre si celebra Santa Barbara, Patrona della Marina Militare e dei Vigili del Fuoco, protettrice di Artiglieri e Genieri dell'Esercito e di quanti, con coraggio e altruismo, fronteggiano "fuoco, saette ed esplosioni". A Napoli questa mattina si è tenuta spettac - facebook.com Vai su Facebook

‘Gesù di Napoli’ fronteggia tiktoker e il culto di Maradona. E spopola su Instagram - Ugo Di Fenza, regista e autore napoletano, racconta i suoi video su "Gesù di Napoli" che stanno spopolando su Instagram e Tiktok ... Si legge su fanpage.it