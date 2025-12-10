Germania incidente a un oleodotto | Fuoriusciti 200mila litri di petrolio

Un incidente in Germania ha causato la fuoriuscita di almeno 200.000 litri di petrolio da un oleodotto nella regione del Brandeburgo, vicino a Gramzow. La perdita si è verificata in una stazione di pompaggio, sollevando preoccupazioni ambientali e di sicurezza nella zona.

Almeno duecentomila litri di petrolio sono fuoriusciti da un oleodotto in Germania, nella regione del Brandeburgo, a causa di una piccola perdita in una stazione di pompaggio vicino a Gramzow, capoluogo del circondario dell’Uckermark (terra di origine dell’ex cancelliera Angela Merkel). La stima è dei Vigili del fuoco di Schwedt (la maggiore città dell’Uckermark), presenti sul posto con un centinaio di uomini. Per rimuovere il greggio – che si sta accumulando sul terreno – vengono utilizzati speciali autospurghi: si prevede che l’operazione durerà diverse ore. “Al momento non è possibile fornire informazioni sulla causa e sull’entità esatta dei danni”, ha riferito il portavoce del ministero dell’Ambiente del Brandeburgo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Germania, incidente a un oleodotto: “Fuoriusciti 200mila litri di petrolio”

Germania, incidente all'oleodotto. «200mila litri di petrolio sversati nel Brandeburgo» - Almeno 200mila litri di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto brandeburghese, in Germania, a causa di un incidente avvenuto alla stazione della conduttura di Gramzow. Da msn.com

Incidente in un oleodotto: fuoriusciti 200mila litri di petrolio - Almeno 200mila litri di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto brandeburghese, in Germania, a causa di un incidente avvenuto alla stazione della conduttura di Gramzow. laregione.ch scrive