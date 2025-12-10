Geopolitica e nuovi attori globali | al via un nuovo ciclo di conferenze aperte al pubblico

L’Associazione ‘Amici della Biblioteca Malatestiana’ inaugura un nuovo ciclo di conferenze intitolato ‘Il grande disordine mondiale’. L’iniziativa mira ad approfondire le recenti trasformazioni geopolitiche, economiche e culturali che stanno ridefinendo gli equilibri globali, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e riflessione su un panorama internazionale in continua evoluzione.

