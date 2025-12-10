Geopolitica e nuovi attori globali | al via un nuovo ciclo di conferenze aperte al pubblico

L’Associazione ‘Amici della Biblioteca Malatestiana’ inaugura un nuovo ciclo di conferenze intitolato ‘Il grande disordine mondiale’. L’iniziativa mira ad approfondire le recenti trasformazioni geopolitiche, economiche e culturali che stanno ridefinendo gli equilibri globali, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e riflessione su un panorama internazionale in continua evoluzione.

L’Associazione ‘Amici della Biblioteca Malatestiana’ dà il via a un nuovo ciclo di conferenze dal titolo ‘Il grande disordine mondiale’, un percorso di approfondimento dedicato alle trasformazioni geopolitiche, economiche e culturali che stanno ridisegnando gli equilibri globali. In un contesto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Geopolitica e commercio maschile: come gli uomini d’affari devono interpretare i nuovi scenari globali in previsione del 2026.

Giovedì 18 dicembre, presso lo Spazio Varco di Cuneo, si svolgerà un incontro dedicato a "Sovranità e nuovi equilibri globali", con la partecipazione dell'analista di geopolitica Giacomo Mariotto, nell'ambito del ciclo di eventi "La bussola della competitività". Vai su Facebook

New Podcast! "Il Nuovo Grande Gioco della Geopolitica" on @spreaker #asia #cina #economia #europa #forchielli Vai su X

Sovranità e nuovi equilibri globali: un incontro giovedì 18 dicembre con Apiceuropa - Allo Spazio Varco di Cuneo un appuntamento con Giacomo Mariotto, analista di geopolitica e autore di “Limes, rivista italiana di geopolitica” ... Riporta cuneodice.it