Geolier al Centro Campania | negozi aperti solo per lui dopo l’orario di chiusura

10 dic 2025

Geolier, tra i protagonisti della scena musicale, ha recentemente fatto parlare di sé al Centro Campania. Dopo l’orario di chiusura, alcuni negozi sono rimasti aperti esclusivamente per lui, creando un’atmosfera da vero VIP. Un episodio che ricorda i capricci delle star sui vecchi rotocalchi, sottolineando il suo status di figura di rilievo nel panorama contemporaneo.

Capricci da vip, si direbbe sui vecchi rotocalchi. Perché quello di Geolier, di fatti, può definirsi tale. Il noto rapper di Secondigliano ieri sera ha chiesto al Centro Campania la disponibilità di tenere aperti alcuni negozi oltre l’orario di chiusura (previsto per le 22). Obiettivo: fare shopping in piena libertà senza avere il timore di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

