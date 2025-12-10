Geolier al Centro Campania | negozi aperti solo per lui dopo l’orario di chiusura
Geolier, tra i protagonisti della scena musicale, ha recentemente fatto parlare di sé al Centro Campania. Dopo l’orario di chiusura, alcuni negozi sono rimasti aperti esclusivamente per lui, creando un’atmosfera da vero VIP. Un episodio che ricorda i capricci delle star sui vecchi rotocalchi, sottolineando il suo status di figura di rilievo nel panorama contemporaneo.
Capricci da vip, si direbbe sui vecchi rotocalchi. Perché quello di Geolier, di fatti, può definirsi tale. Il noto rapper di Secondigliano ieri sera ha chiesto al Centro Campania la disponibilità di tenere aperti alcuni negozi oltre l'orario di chiusura (previsto per le 22). Obiettivo: fare shopping in piena libertà senza avere il timore di .
Geolier, collezione limitata per raccogliere fondi per l’Associazione Genitori Oncologia Pediatrica Campania - Sarà Merchandising 4 Good l'iniziativa di Geolier, i cui proventi finanzieranno AGOP Campania (Associazione Genitori Oncologia Pediatrica). fanpage.it scrive
Al Centro Campania un Natale pieno di emozioni con il “Panariello della Fortuna” - Il Centro commerciale Campania si prepara a vivere un Natale indimenticabile con l’iniziativa “Il Panariello della Fortuna”, un concorso che trasforma ogni ... Secondo 2anews.it
È uscito “081”, il nuovo singolo di Geolier, che rompe l’attesa dopo il successo di Fotografia. Il rapper mette al centro il tema dell’appartenenza: 081 non è solo un titolo, ma il prefisso di Napoli trasformato in dichiarazione d’identità. Un ritorno autentico alle radi Vai su Facebook
