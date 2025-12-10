Geolier al Centro Campania | negozi aperti solo per lui dopo l’orario di chiusura

Geolier, protagonista della scena musicale, sorprende i fan con un'inedita incursione al Centro Campania, dove alcuni negozi rimangono aperti oltre l'orario di chiusura. Un gesto che ricorda i capricci dei vip e che sottolinea il suo stile distintivo, tra moda e personalità. Un episodio che conferma il suo carattere fuori dagli schemi e il suo legame con il pubblico.

Capricci da vip, si direbbe sui vecchi rotocalchi. Perché quello di Geolier, di fatti, può definirsi tale. Il noto rapper di Secondigliano ieri sera ha chiesto al Centro Campania la disponibilità di tenere aperti alcuni negozi oltre l'orario di chiusura (previsto per le 22). Obiettivo: fare shopping in piena libertà senza avere il timore di .

