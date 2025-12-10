Genova pranzo di pesce e caos in ufficio | 12 colleghi in ospedale una è grave Cosa è successo

Un normale pranzo di pesce in centro a Genova si trasforma in una drammatica emergenza: dodici colleghi finiscono in ospedale, una in gravi condizioni. L'episodio è avvenuto durante una pausa in un bar di via Cesarea, suscitando interrogativi sulle cause dei malori e sui sintomi manifestati.

Quando è iniziato il malore e come si sono manifestati i sintomi?. Era una pausa pranzo qualunque, in pieno centro di Genova, quando un gruppo di dodici colleghi ha deciso di consumare un pasto a base di pesce, presumibilmente tonno fresco e verdure (spinaci), ordinato in un noto bar di via Cesarea. L’episodio si è verificato intorno alle 13:00 di mercoledì 10 dicemb re. Tutto sembrava normale fino a circa un quarto d’ora dopo il rientro in ufficio: dapprima una donna ha iniziato a sentirsi male, poi – uno dopo l’altro – quasi tutti gli altri. L’unico rimasto illeso è stato chi, per puro caso, aveva scelto un piatto diverso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it