Genova picchiata dal marito scappa di casa e chiede aiuto ai vigili | arrestato l’uomo

Ilsecoloxix.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di Genova, vittima di anni di violenze da parte del marito, ha trovato il coraggio di scappare di casa e chiedere aiuto ai vigili. La polizia locale l'ha soccorsa e arrestato l'uomo, che ora si trova in custodia. Nell'abitazione sono state trovate tracce di sangue, testimonianza delle aggressioni subite dalla donna.

La donna, soccorsa dalla polizia locale, ha raccontato anni di aggressioni e vessazioni: nell’abitazione rinvenute tracce di sangue. Attivata la protezione per la donna e per i figli minorenni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

