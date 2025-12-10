Genova picchiata dal marito scappa di casa e chiede aiuto ai vigili | arrestato l’uomo

Una donna di Genova, vittima di anni di violenze da parte del marito, ha trovato il coraggio di scappare di casa e chiedere aiuto ai vigili. La polizia locale l'ha soccorsa e arrestato l'uomo, che ora si trova in custodia. Nell'abitazione sono state trovate tracce di sangue, testimonianza delle aggressioni subite dalla donna.

