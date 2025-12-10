Genova famiglia crede di avere l' influenza e chiama il 118 i militi scoprono che si tratta del monossido

Una famiglia di Genova ha chiamato il 118 credendo di aver contratto l'influenza, ma i soccorritori hanno scoperto una grave intossicazione da monossido di carbonio. Tra i ricoverati, un uomo di 43 anni in condizioni critiche e i due figli minorenni, tutti vittime di un pericolo invisibile che ha richiesto immediato intervento medico.

Il paziente più grave era un uomo di 43 anni che non riusciva a reggersi in piedi, all'ospedale anche i due figli minorenni. Per precauzione ricoverata anche la mamma Hanno chiamato i soccorsi medici perché credevano di essere stati colti da una brutta forma influenzale: nausea, capogiri, il.

