Genova famiglia crede di avere l' influenza e chiama il 118 i militi scoprono che si tratta del monossido
Una famiglia di Genova ha chiamato il 118 credendo di aver contratto l'influenza, ma i soccorritori hanno scoperto una grave intossicazione da monossido di carbonio. Tra i ricoverati, un uomo di 43 anni in condizioni critiche e i due figli minorenni, tutti vittime di un pericolo invisibile che ha richiesto immediato intervento medico.
Il paziente più grave era un uomo di 43 anni che non riusciva a reggersi in piedi, all'ospedale anche i due figli minorenni. Per precauzione ricoverata anche la mamma Hanno chiamato i soccorsi medici perché credevano di essere stati colti da una brutta forma influenzale: nausea, capogiri, il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
I medici di famiglia fanno quadrato a Genova: “Turnover a rilento, tanti a rischio burnout”
Botteghe storiche a Genova, la tradizione senza tempo di Capurro, Finollo e Mangini: “Siamo di famiglia per la città”
Genova, diciottenne ricorda gli abusi sessuali subiti 7 anni prima. Indagato un amico di famiglia
Oggi l'incontro alla casa famiglia Genova Rulli anche alla presenza della console Australiana #BimbiBosco #Tutrice Vai su Facebook
Genova, medici di famiglia lanciano l’allarme: “Senza autonomia attività a rischio” - Non abbiamo notizie certe, non siamo stati coinvolti in alcuna discussione e il primo timore è che venga calato dall’alto un provvedimento senza alcuna ... Si legge su ilsecoloxix.it
