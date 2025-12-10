Genoa-Inter le designazioni arbitrali | fischietto a Doveri Abisso all’AVAR

Per la sfida tra Genoa e Inter, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali: Doveri sarà l’arbitro principale, con Abisso all’AVAR. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool, i nerazzurri cercano una vittoria per mantenere il passo in campionato e consolidare le proprie ambizioni di vertice.

Dopo aver perso contro il Liverpool in Champions League, l’Inter si prepara ad una nuova sfida di Serie A per riprendere subito il ritmo e rimettersi in carreggiata per proseguire la corsa verso la vetta. Il 14 dicembre, alle ore 18:00, andrà in scena il match contro il Genoa, valido per la 15ª giornata del massimo campionato italiano. Nella cornice calorosa del Ferraris, Genoa e Inter si batteranno per tre punti importantissimi: i nerazzurri, infatti, si trovano ad un solo punto dalla vetta condivisa da Milan e Napoli ed una vittoria in questo caso potrebbe tranquillizzare tutto l’ambiente. Anche i rossoblù stanno lottando per provare ad allontanarsi quanto più possibile dalla zona retrocessione, che come sempre non lascia scampo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Genoa-Inter, le designazioni arbitrali: fischietto a Doveri, Abisso all’AVAR

