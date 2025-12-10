Genoa Inter arbitro | ufficiale la designazione per la 15^ di Serie A

Per la 15ª giornata di Serie A, Genoa e Inter si preparano ad affrontarsi con l’obiettivo di ottenere punti preziosi. Dopo la delusione europea contro il Liverpool, i nerazzurri cercano una reazione nel campionato italiano. La designazione arbitrale ufficiale promette di aggiungere un ulteriore elemento di attenzione a questa sfida tra due squadre determinate a migliorare il proprio rendimento.

Genoa Inter arbitro. Archiviata, per quanto possibile, la delusione europea contro il Liverpool, l' Inter è chiamata a voltare pagina in fretta. Il calendario non concede pause e il campionato torna immediatamente al centro dei pensieri nerazzurri, attesi da una trasferta insidiosa nella quindicesima giornata di Serie A. Domenica 14 dicembre Lautaro e compagni scenderanno in campo a Marassi contro il Genoa, con calcio d'inizio fissato alle ore 18. Una gara da approcciare con attenzione e concentrazione massima, anche per cancellare le scorie della notte di Champions e riprendere la corsa in campionato.