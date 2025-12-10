Genoa Inter arbitro | ufficiale la designazione per la 15^ di Serie A
Per la 15ª giornata di Serie A, Genoa e Inter si preparano ad affrontarsi con l’obiettivo di ottenere punti preziosi. Dopo la delusione europea contro il Liverpool, i nerazzurri cercano una reazione nel campionato italiano. La designazione arbitrale ufficiale promette di aggiungere un ulteriore elemento di attenzione a questa sfida tra due squadre determinate a migliorare il proprio rendimento.
Genoa Inter arbitro. Archiviata, per quanto possibile, la delusione europea contro il Liverpool, l’ Inter è chiamata a voltare pagina in fretta. Il calendario non concede pause e il campionato torna immediatamente al centro dei pensieri nerazzurri, attesi da una trasferta insidiosa nella quindicesima giornata di Serie A. Domenica 14 dicembre Lautaro e compagni scenderanno in campo a Marassi contro il Genoa, con calcio d’inizio fissato alle ore 18. Una gara da approcciare con attenzione e concentrazione massima, anche per cancellare le scorie della notte di Champions e riprendere la corsa in campionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Genoa-Inter: arbitra Doveri. Camplone al Var - Inter, gara della 15a giornata della serie A 2025/26, in programma domenica prossima alle ore 18:00 al Luigi Ferraris. Scrive pianetagenoa1893.net
Serie A, gli arbitri della quindicesima giornata: Bologna-Juventus a Massa, Genoa-Inter a Doveri, Sozza al Napoli - Resi noti gli arbitri della quindicesima giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 4 giorni, da venerdì 12 a lunedì 15 dicembre ... Secondo sport.virgilio.it
Ci portiamo e porteremo questa partita per tutto oggi. Ma domenica c'è il Genoa. Non possiamo più fallire o pensare ad altro. Serve subito rialzarsi e vincere per tenere testa alle altre big in Serie A. Forza Inter! ? - facebook.com Vai su Facebook
Mari - Inter, lo stop di #Dumfries sarà lungo: al momento il rientro è previsto tra Genoa-Inter e la Supercoppa, quindi nella seconda metà di dicembre. Vai su X
