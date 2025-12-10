Genitori costretti a chiamare la Polizia per ottenere le cure vitali del figlio di quattro anni L’intervento della forza pubblica a Cassino

Una famiglia di Cassino ha dovuto chiamare la Polizia per assicurare le cure vitali al proprio figlio di quattro anni, evidenziando una grave emergenza sanitaria e sociale. L'intervento delle forze dell'ordine si è reso necessario per garantire il diritto fondamentale del bambino alla salute, in una situazione che ha suscitato grande preoccupazione e attenzione.

A Cassino una famiglia è arrivata a rivolgersi alla Polizia per ottenere ciò che, sulla carta, dovrebbe essere un diritto garantito: le cure indispensabili alla sopravvivenza del proprio bambino. Succede in via Leopardi, dove Monia e Amerigo vivono da mesi una situazione che definire difficile è poco, tra assistenza promessa e mai realmente assicurata. Il bimbo di quattro anni e la rarissima patologia genetica. Come riportato dalla collega Angela Nicoletti su frosinonetoday.it, il piccolo Marco, quattro anni, è affetto da una rarissima patologia genetica che lo rende totalmente dipendente dal ventilatore e da un sistema di aspirazione continua delle secrezioni.

