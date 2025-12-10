Generale Bertolini | Sotto il punto di vista operativo non c’è dubbio che Mosca stia vincendo Gli europei erano stati indotti a scommettere sulla vittoria dell’Ucraina ma ora devono scommettere sulla caduta di Trump

Il conflitto in Ucraina e le dinamiche geopolitiche legate alla guerra continuano a evolversi rapidamente. Le dichiarazioni di Generale Bertolini evidenziano uno scenario in cui Mosca sembra rafforzarsi, mentre le aspettative europee si spostano. Nel contesto di queste tensioni, il ruolo degli Stati Uniti e le strategie internazionali assumono una rilevanza crescente, influenzando gli sviluppi sul campo e le relazioni globali.

La situazione sul campo in Ucraina è in continua evoluzione, così come lo è il dialogo fra Mosca e Washigton. E intanto dagli esponenti europei arrivano dichiarazioni incendiarie: un ammiraglio italiano ipotizza un attacco preventivo della NATO alla Russia, un generale francese esorta la nazione a prepararsi alla perdita dei propri figli in guerra. Ma dalle mappe risulta evidente come i russi stiano avanzando e le notizie dagli USA dicono che gli americani sono disposti al dialogo col Cremlino. Per comprendere meglio i molteplici aspetti del conflitto abbiamo interpellate il generale Marco Bertolini, ex comandante del Comando Operativo Interforze e della Brigate Folgore, che ha ricoperto ruoli di primo piano nelle missioni in Libano, Somalia e Bosnia.

