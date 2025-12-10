Geminidi le stelle cadenti d' inverno

Veronasera.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Geminidi sono uno degli sciami meteorici più affascinanti dell’anno, offrendo uno spettacolo celestiale unico durante le notti d'inverno. Questo articolo propone un suggestivo percorso serale per ammirare le stelle cadenti, sperando in un cielo limpido e stellato che renda indimenticabile l’esperienza di osservare questo spettacolo naturale.

Suggestivo percorso serale per godere, si spera, di uno splendido cielo stellato nella notte delle Geminidi, sciame meteorico tra i più suggestivi dell’anno, con le stelle cadenti che illumineranno il nostro cammino. Cammineremo lungo i percorsi dell’altopiano lessinico tra i comuni di Erbezzo e. 🔗 Leggi su Veronasera.it

