Gemelli francesi ospiti Visita a San Giovanni

I gemelli francesi sono ospiti a San Giovanni Valdarno, dove prosegue il percorso verso un nuovo patto di gemellaggio con Elbeuf-sur-Seine. L'iniziativa rafforza i legami culturali e internazionali tra le due comunità, promuovendo scambi e collaborazioni che favoriscono la crescita e la conoscenza reciproca.

Prosegue il cammino verso il nuovo patto di gemellaggio tra San Giovanni Valdarno ed Elbeuf-sur-Seine. In questi giorni la città del Marzocco ha infatti ospitato una delegazione istituzionale proveniente dalla cittadina francese della Normandia, guidata dal vicesindaco e assessore alla cultura Béatrice Lefel e dal consigliere con delega al patrimonio artistico Steve Jullien. La visita ufficiale ha rappresentato una tappa cruciale nel percorso avviato lo scorso settembre, quando una rappresentanza dell'Amministrazione sangiovannese si era recata in Francia per ricostruire un legame che affonda le sue radici negli anni '70 e che, pur rimasto in sospeso per quasi quarant'anni, conserva ancora oggi un forte potenziale culturale e istituzionale.

