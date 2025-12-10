Gemelle Kessler sepolte insieme in segreto in un luogo speciale

La scomparsa delle gemelle Kessler ha suscitato grande commozione e discussioni, rivelando anche dettagli insoliti sul loro addio. Le artiste sono state sepolte insieme in un luogo speciale, secondo le volontà espresse, generando interrogativi sul rispetto delle loro ultime volontà e sulle scelte fatte in un momento così delicato.

Il lutto per la scomparsa delle gemelle Kessler ha acceso, oltre al dispiacere per la perdita di due tra le artiste più amate dello spettacolo, anche una serie di discussioni sul modo in cui hanno scelto di andarsene e sul rispetto delle volontà che avevano espresso per il momento successivo alla morte. E ora, dopo alcune settimane, una delle richieste più importanti delle due sorelle sembra essere stata finalmente accolta. Le gemelle sono state sepolte insieme in una cerimonia privata nel cimitero di Grünwald, lontano dai riflettori e dall’attenzione mediatica che per anni ha scandito la loro quotidianità. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gemelle Kessler, sepolte insieme “in segreto” in un luogo speciale

Kessler, gemelle e inseparabili. “Noi in un’unica urna”

Sono morte le gemelle Kessler

Le gemelle Kessler e il suicidio assitito. Loretta Goggi: “Scelta sconvolgente. Sono state un esempio”

Gemelle Kessler, Bild: "Sepoltura in cerimonia segreta secondo le loro volontà" Le loro urne tumulate accanto alla mamma, come avevano chiesto - facebook.com Vai su Facebook

Julio Cobos propone hablar del tema Addio alle gemelle Kessler, avevano 89 anni. Bild: suicidio assistito. @juliocobos Vai su X

Le gemelle Kessler sepolte insieme accanto alla madre, la cerimonia funebre in segreto e senza pubblico - Le gemelle Alice ed Ellen Kessler, morte lo scorso 17 novembre, sono state sepolte insieme nel corso di una cerimonia che si è svolta a porte chiuse e ... Come scrive fanpage.it